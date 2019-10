Open VAR: a campanha que irá oferecer cerveja a cada uso do vídeo-árbitro no jogo entre Flamengo e Grémio

O vídeo-árbitro tem sido, constantemente, um dos principais motivos de discussão para os adeptos do campeonato, principalmente para a massa associativa do Flamengo, de Jorge Jesus. Seja pela decisão que o VAR tem em cada lance, ou pela demora na hora de tomar essa mesma decisão, o recurso tecnológico da arbitragem tornou-se, para muitos, um 'inimigo'.





Com o objetivo de amenizar toda esta situação, a Brahma - marca de cerveja brasileira - criou a campanha 'Open VAR', que será implementada em alguns bares da cidade gaúcha, com a intenção de oferecer cerveja a cada utilização do vídeo-árbitro no encontro da 2.ª mão da Libertadores, entre o Flamengo e o Grémio."É por causa da paixão dos adeptos pelos clubes que o futebol tornou-se património nacional. Durante um dos jogos mais importantes do ano, queremos fazer algo especial e inesquecível", afirmou Gustavo Tavares, gerente de marketing desportivo da Ambev, grupo ao qual a marca brasileira pertence. Se a moda pega...