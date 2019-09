Oswaldo de Oliveira deixa comando técnico do Fluminense

Oswaldo de Oliveira deixou o cargo de treinador do Fluminense, que vai passar a ser orientado de forma interina pelo técnico adjunto Marcão, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga brasileira.





O treinador brasileiro, de 68 anos, que esteve pouco mais de um mês no leme do Flu, conseguindo duas vitórias, dois empates e três derrotas, deixa o Fluminense no 16.º lugar do Brasileirão, com 19 pontos, naquela que foi a terceira passagem pelo clube, depois de 2001 e 2006.Na quinta-feira, também o São Paulo, próximo adversário do Flamengo, líder do campeonato e orientado pelo português por Jorge Jesus, e o Cruzeiro, anunciaram a saída dos respetivos treinadores.