Oswaldo de Oliveira: «Os portugueses chegam aqui e qualquer um treina a melhor equipa do Brasil»

A Brasil Futebol Expo 2022 é o maior congresso sobre futebol da América Latina e está a ser levada a cabo em São Paulo, no Brasil, onde acorrem alguns grandes nomes do desporto-rei de um continente apaixonado pelo futebol mas que vai nutrindo algum pouco à-vontade com a presença portuguesa em terras de Vera Cruz.Oswaldo Oliveira, técnico duas vezes campeão brasileiro, mostrou-se contra a presença de treinadores lusos no país-natal e deixou-o bem claro. Nós, hoje, não conseguimos sair daqui [Brasil] e estamos a lutar por isso. Não conseguimos sair daqui para treinar uma equipa de segunda divisão em Portugal porque têm de mostrar a licença [da UEFA] lá. Eles [portugueses] chegam aqui, metem o pé na porta, e qualquer um treina a melhor equipa do Brasil, é só dizer 'ora pois'", condenou o treinador, de 71 anos, que foi campeão do Mundo de clubes.O antigo técnico de Santos, Fluminense, Corinthians, Botafogo ou Vasco foi bem sucedido no Japão, onde foi três vezes campeão, mas está frontalmente contra a ida de treinadores portugueses para o Brasileirão. "Claro que têm direito de virem para aqui. Se me perguntarem se eu acho que o Brasil precisa de um treinador estrangeiro, eu vou responder que precisamos muito. Temos de ter estrangeiros no bocci, no tiro com arco, na esgrima, no pólo aquático, na ginástica olímpica, no andebol, mas no futebol não precisam de trazer. Só se vier o Guardiola ou o José Mourinho porque aí é foda", vincou Oswaldo de Oliveira.Atualmente, há quatro portugueses a treinar no Brasileirão: Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Corinthians), Luís Castro (Botafogo) e António Oliveira (Cuiabá).