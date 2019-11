Pai de Neymar assina com futebolista do Flamengo muito cobiçado

Esta semana, o pai de Neymar foi visto a entrar no centro de treinos do Ninho do Urubu e no Brasil soou o alarme. O que estaria ele a fazer no centro de treinos do Flamengo? O pai de Gerson já veio a público explicar a situação.





"É verdade, sim. Acertamos uma parceria. Agora, ele (Neymar Pai) vai ser o gestor da carreira de Gerson. Ele vai tomar conta, também, da imagem do Gerson. O 'Ney Fera' é meu amigo de longa data e tenho certeza que isso vai ajudar ainda mais a carreira do Gerson, que está muito feliz no Flamengo, o seu clube do coração, mas toda ajuda para fazer com que ele evolua é importante", afirmou Marcão, pai de Gerson, ao jornal 'O Dia'."O Gerson está muito bem e vai chegar alguma coisa sempre, mas ele está muito feliz no clube do coração. E se ele está feliz, eu também estou. Não há dinheiro no Mundo que pague isso", referiu ainda Marcão, afastando rumores de uma eventual transferência do futebolista, às ordens de Jorge Jesus.