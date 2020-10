Palmeiras aponta a Bruno Lage

O Palmeiras não chegou a acordo com Miguel Ángel Ramírez para assumir o cargo de treinador e está a avaliar outros candidatos, sendo que entre os nomes citados está o de Bruno Lage.





Segundo avança o portal UOL, o ex-treinador do Benfica é visto como opção pela direção do clube brasileiro, apesar desta acreditar que o português de 44 anos dará prioridade em prosseguir a carreira na Europa.Além do nome de Bruno Lage, também o ex-treinador do Barcelona Quique Setién é apontado como alvo. Outro dos candidatos ao lugar é Gabriel Heinze, atualmente sem clube.