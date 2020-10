Palmeiras ataca Abel Ferreira e o treinador já conhece o projeto: o ponto de situação das negociações

Abel Ferreira e o Palmeiras estão a negociar e a mudança do treinador português para o Brasil tem fortes possibilidades de acontecer. Record apurou que o clube paulista vai indemnizar o PAOK. A cláusula de recisão do treinador é de 7 milhões de euros, mas o clube brasileiro não vai pagar esse valor. A mudança não deverá ficar fechada antes do jogo dos gregos, esta quinta-feira, frente ao Granada.





Segundo as informações recolhidas por, houve uma videochamada entre os dirigentes do Palmeiras e Abel Ferreira para a apresentação do projeto do clube. Isto depois de o clube brasileiro já ter feito uma pesquisa aprofundada sobre o treinador português.