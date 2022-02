Palmeiras bate Ferroviária no Paulistão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras derrotou (2-0) a Ferroviária na 7ª jornada do Paulistão. Faturou por intermédio de Murilo (38’) e Breno Lopes (66’), liderando de forma isolada o Grupo C da competição.

Esta foi, por certo, uma boa forma de Abel Ferreira assinalar o centésimo jogo efetivamente sentado no banco do Verdão. Desde que o treinador português chegou ao Palmeiras, o clube paulista realizou 113 jogos, só que Abel Ferreira ficou fora do banco em treze ocasiões, devido a castigos, infeção por Covid-19 e... merecidas férias.