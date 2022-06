Palmeiras bate São Paulo com reviravolta nos minutos finais e retoma liderança do Brasileirão

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, visitou e venceu na madrugada desta terça-feira o São Paulo (2-1) em jogo da 13.ª jornada do Brasileirão, retomando assim a liderança da prova.Num encontro disputado no Morumbi, foi a equipa da casa que começou melhor, abrindo o marcador logo aos 17 minutos por intermédio de Patrick. O Palmeiras foi atrás do empate e só nos minutos finais encontrou o fundo das redes da baliza do São Paulo, na sequência de dois golos... dos centrais. Gustavo Gómez igualou a partida em cima dos 90' e Murilo sentenciou o resultado em cima do apito final, aos 90+6'.Com este triunfo, o Palmeiras ultrapassa o Corinthians de Vítor Pereira e regressa à liderança do Brasileirão, com 28 pontos, mais três que o timão, que soma 25. O Botafogo, de Luís Castro, é 7.º, enquanto o Cuiabá, de António Oliveira, segue em zona de despromoção (18.º).Palmeiras e São Paulo voltam a defrontar-se na quinta-feira, em jogo dos 'oitavos' da Taça do Brasil.