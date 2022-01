Palmeiras confirma revisão do contrato de Abel Ferreira: técnico foi aumentado

Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras, mas o novo vínculo não conta com uma prolongação para lá da data inicial prevista (dezembro de 2022), mas apenas uma revisão salarial. A confirmação foi deixada esta tarde por Anderson Barros, o diretor de futebol do Verdão, que explicou ainda a razão da opção tomada."O treinador sempre teve um contrato em vigência, sempre deixamos claro que era até 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de renovar até o fim de 2023. O que aconteceu foi o reconhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Ele ajudou-nos e foi fundamental na conquista com todos os atletas e a estrutura do Palmeiras. Hoje o profissional Abel Ferreira teve um reconhecimento do Palmeiras e o contrato dele segue em vigência, como anteriormente", explicou Anderson Barros.Presente na mesma conferência de imprensa, a presidente Leila Pereira explicou ainda que a conversa que teve com o técnico esta quarta-feira foi produtiva. "O Abel está alinhado com nosso posicionamento de responsabilidade, de oxigenação do nosso elenco, de um futebol intenso, com jogadores jovens. O direcionamento é esse, do nosso técnico e estamos totalmente alinhados e focados para o nosso grande desafio no dia 8 e 12 de fevereiro. O foco total é tentarmos o bicampeonato Mundial. O foco é este, vamos fortes, estamos com o elenco bicampeão da Libertadores e estou muito confiante de que vamos fortes", considerou, de olho no Mundial de Clubes.O Palmeiras, recorde-se, é atual bicampeão da Copa Libertadores, ambas com o técnico português no comando.