Palmeiras critica comentários de apresentador de TV dirigidos à mãe de Abel Ferreira

Bixo, isso aqui foi totalmente fora de tom. Até pra um cara mais espalhafatoso e folclórico que nem o Neto isso aqui foi bizarro



Ele não usou tom de deboche. A gesticulação e a entonação de voz era de alguém que sente raiva do cara



Loucura demais, selocopic.twitter.com/lq6ycPyo9c — Lourenç0 (@jjoaolourenco_) February 24, 2022

Na ânsia de criticar o Palmeiras e assuntos que envolvem o #MaiorCampeãoDoBrasil, o ex-jogador que tem o privilégio de ancorar um programa em TV aberta citou pejorativamente um familiar do nosso treinador, atentando de forma rasteira contra quem nem sequer está no futebol. — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2022

Estalou a polémica no Brasil. Neto, antigo jogador e apresentador de televisão, atacou Abel Ferreira fazendo comentários sobre a mãe do treinador português. "Sua mamãe sabe fazer o quê? Bacalhau? Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho?", disse Neto.Isto na sequência de umas declarações de Abel Ferreira: "Fico contente quando jornalistas entendem o jogo jogado. O jogo falado até meu pai e minha mãe falam. O jogo jogado só quem realmente estuda. Não fiz curso de jornalismo, não falo de jornalista. Mas jornalistas falam de treinadores sem o curso de treinador".O Palmeiras reagiu através das redes sociais. "Na ânsia de criticar o Palmeiras e assuntos que envolvem o #MaiorCampeãoDoBrasil, o ex-jogador que tem o privilégio de ancorar um programa em TV aberta citou pejorativamente um familiar do nosso treinador, atentando de forma rasteira contra quem nem sequer está no futebol. Lamentamos profundamente a falta de educação do apresentador, o mau exemplo para a sociedade, sobretudo o público jovem, e o desperdício de um espaço nobre em uma concessão pública. Repudiamos veementemente o ocorrido e prestamos solidariedade ao nosso comandante, orgulho do Palmeiras e de Portugal", pode ler-se na mensagem.