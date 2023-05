Palmeiras de Abel Ferreira bate Barcelona do Equador e partilha liderança do grupo na Libertadores

Palmeiras viajou até ao Equador para vencer o Barcelona SC por 2-0 na terceira jornada da Libertadores. Este triunfo permite a Abel Ferreira esquecer a derrota na jornada inaugural e 'colar-se' ao Bolívar - equipa que aplicou a derrota ao 'verdão' - na liderança do grupo C, com seis pontos.O marcador só iria mexer no final da primeira parte na conversão de um penálti através de Gabriel Veiga aos 45'+3 minutos. Já no início da segunda parte, Gustavo Gómez iria fechar as contas do jogo (47’) com um cabeceamento sem marcação à entrada da pequena área.Na quarta jornada do grupo C da Libertadores, os comandados de Abel Ferreira defrontarão os últimos classificados, Cerro Porteño, fora de casa. O jogo irá ser disputado à 01:00H (hora de Portugal Continental) do próximo dia 26 deste mês.