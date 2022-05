Palmeiras de Abel Ferreira bate Bragantino com golos de Danilo e Raphael Veiga

O Palmeiras de Abel Ferreira bateu este sábado o Red Bull Bragantino por 2-0, em jogo da sexta jornada do Brasileirão, somando a segunda vitória na presente edição do campeonato brasileiro.

O Verdão adiantou-se no marcador aos 20 minutos de jogo, mas o golo apontado por Rony foi anulado pelo VAR por posição irregular do avançado do Palmeiras no lance que daria o 1-0 ao Palmeiras.

O Palmeiras estava melhor na partida e acabaria mesmo por chegar ao golo, agora por Danilo, que não falhou o alvo após ser assistido por Gustavo Scarpa, à passagem da meia-hora de jogo. A vantagem no marcador manteve-se no marcador e seguiu assim até aos 90'+9, altura em que Raphael Veiga cobrou um penálti e fixou o resultado final em 2-0.

Com este resultado, o Palmeiras de Abel Ferreira iguala os Massa Bruta na tabela classificativa, ambos com nove pontos, com o Verdão no sexto posto e o RB Bragantino no sétimo lugar.