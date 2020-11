Palmeiras de Abel Ferreira com sete baixas por Covid-19

E já são sete os casos positivos à covid-19 que nos últimos dias afastaram jogadores titulares do Plameiras, equipa treinada por Abel Ferreira.





Veron, Matías Viña, Gabriel Menino, Luan, Rony, Gabriel Silva e Danilo são os futebolistas que testaram positivo ao novo coronavírus e não poderão jogar frente ao Ceará, cumprindo os protocolos e o período de quarentena, em média entre sete e dez dias.Baixas que dificultam o trabalho de Abel Ferreira, que prepara assim o jogo da próxima quarta-feira, da 2.ª mão dos quartos de final da Taça do Brasil, com o plantel limitado.Recorde-se que Abel Ferreira continua 100% vitorioso no comando técnico do Palmeiras, tendo vencido o jogo da 1.ª mão frente ao Ceará por 3-0.