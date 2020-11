Palmeiras, de Abel Ferreira, dá passo importante rumo aos 'quartos' da Libertadores

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, deu um passo importante rumo aos quartos-de-final da Taça Libertadores ao vencer no Equador o Delfín Manta, por 3-1.

Em jogo da primeira mão dos 'oitavos', o conjunto paulista não sentiu dificuldades para impor a sua superioridade, tendo chegado ao intervalo a vencer a equipa da cidade equatoriana de Manta por 2-0, com golos de Gabriel Menino, aos 18 minutos, e de Roni, na conversão de uma grande penalidade, aos 36'.

Zé Rafael, aos 60', ampliou para 3-0, tendo o Delfín reduzido aos 69 minutos, ao beneficiar de um autogolo de Ramires, antigo jogador do Benfica.

Com este triunfo, a formação brasileira, que recebe os equatorianos no dia 2 de dezembro, deu um passo importante com vista aos quartos-de-final, nos quais vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os paraguaios do Libertad e os bolivianos do Wilstermann.