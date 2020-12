Palmeiras, de Abel Ferreira, derrotado pelo Internacional

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, perdeu no sábado por 2-0 com o Internacional, em Porto Alegre, em encontro da 26.ª jornada do campeonato brasileiro.

Edenilson, aos 11 minutos, e o suplente Yuri Alberto, aos 82', apontaram os tentos do onze de Abel Braga, que ascendeu, provisoriamente, ao quatro lugar do Brasileirão, com 44 pontos, menos nove do que o líder São Paulo.

Por seu lado, o conjunto de Abel Ferreira viu terminar uma série de sete jogos sem perder em todas as competições e segue no sexto posto, com 41 pontos, em 25 jogos.

O São Paulo comanda com mais sete pontos do que o Atlético Mineiro e oito face ao campeão em título Flamengo, a ex-equipa de Jorge Jesus, que conta menos dois jogos e recebe hoje o Bahia, 16.º colocado.