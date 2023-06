Palmeiras de Abel Ferreira e Cruzeiro de Pepa derrotados no Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Cruzeiro, de Pepa, foram esta madrugada derrotados no Brasileirão pelo Bahia, de Renato Paiva, e pelo Fortaleza, respetivamente.O Palmeiras visitou o Bahia, orientado pelo também português Renato Paiva, e não aproveitou a oportunidade para voltar a colocar pressão no Botafogo, o líder do campeonato. Thaciano, já ao cair do pano (90+3'), apontou o único golo do encontro, naquela que foi a primeira derrota do verdão na competição.Já o Cruzeiro, recebeu o Fortaleza e também saiu derrotado pela margem mínima, graças a um tento solitário de Lucero, aos 80 minutos.Com estes resultados, o Botafogo pode 'fugir' na liderança do Brasileirão caso pontue diante do Cuiabá, de António Oliveira (esta madrugada, pelas 00h). A equipa de Luís Castro tem 24 pontos, mais dois do que o Palmeiras com menos um jogo.O Cruzeiro, por outro lado, ocupa o 10.º lugar, com 14.