Palmeiras de Abel Ferreira eliminado da Taça do Brasil pelo São Paulo

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, foi na madrugada desta sexta-feira eliminado nos 'oitavos' da Taça do Brasil pelo São Paulo nos penáltis (3-4), apesar de ter vencido por 2-1 no tempo regulamentar.O São Paulo, que no primeiro encontro entre as duas equipas - disputado na casa do timão a 24 de junho - tinha vencido por 1-0, entrou pior no recinto do verdão, e logo aos 13 minutos já perdia por 2-0 graças a golos de Piquerez (10') e Raphael Veiga (13'). De referir que este último, médio brasileiro, falhou dois penáltis no decorrer da partida, o primeiro no tempo regulamentar e outro durante a grande decisão.Aos 70 minutos, um golo de Luciano Neves levou o jogo para os penáltis, onde Jandrei, guarda-redes do São Paulo, brilhou com duas defesas.Já o Botafogo, de Luís Castro, tinha uma missão mais complicada: após a derrota pesada na 1.ª mão frente ao América Mineiro (0-3), os alvinegros voltaram a perder (0-2) e também deixaram a competição.O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima terça-feira, dia 19, na receção ao Cuiabá de António Oliveira.