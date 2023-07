Palmeiras de Abel Ferreira em desvantagem nos quartos de final da Taça do Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, está em desvantagem nos quartos de final na Taça do Brasil, depois de perder esta quarta-feira fora com o São Paulo (1-0), em jogo da primeira mão.

O golo de Rafinha, num remate de fora de área, aos 83 minutos, deixa em vantagem os tricolores, embora o Palmeiras tenha margem para reverter a situação quando receber o rival no segundo jogo, na próxima quinta-feira.

No final, o verdão não prestou declarações à imprensa, mas o clube publicou um vídeo em que questionou o videoárbitro (VAR) em relação a uma alegada grande penalidade cometida por Pablo Maia, por mão na bola.

Também nos 'quartos' da Taça do Brasil, ainda na terça-feira, o Bahia de Renato Paiva empatou na receção ao Grémio (1-1).