Palmeiras de Abel Ferreira empata mas segue para os 'quartos' do Campeonato Paulista

O Palmeiras, de Abel Ferreira, garantiu este domingo a passagem aos quartos de final do Campeonato Paulista, ao empatar sem golos no terreno do Guarani.Num jogo com muito calor e poucas oportunidades flagrantes de golo, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo. A melhor oportunidade do encontro surgiu já na 2.ª parte, mas Raphael Veiga, médio do Palmeiras, rematou para fora em boa posição.O verdão fechou assim a fase de grupos da competição com a melhor campanha, somando oito vitórias e quatro empates. Na próxima fase, a equipa comandada pelo treinador português vai defrontar o São Bernardo.