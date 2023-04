O Palmeiras alcançou a primeira vitória nesta edição da Libertadores ao derrotar os paraguaios do Cerro Porteño, por 2-1, no Morumbi.A equipa de Abel Ferreira, que na primeira jornada da fase de grupos tinha perdido com o Bolívar, em La Paz, sofreu um golo nos primeiros minutos, mas acabou por dar a volta à partida, por intermédio de Gustavo Gómez e Rafael Navarro."Pedi aos jogadores que tivessem mais calma, já fui jogador e sei que ninguém entra para jogar mal. Se igualarmos a competitividade dos nossos rivais ficaremos mais perto de vencer porque temos qualidade. mas se ficarmos à espera, o jogo não se vai resolver", explicou Abel no final.