Palmeiras de Abel Ferreira goleia e garante acesso aos 'oitavos' na Libertadores

O Palmeiras foi à Bolívia golear o Independiente Petrolero, por 5-0, e acabou por garantir a presença nos oitavos de final da Taça Libertadores, quando ainda faltam disputar duas jornadas da fase de grupos.A formação treinada por Abel Ferreira, que no Brasil tinha ganho a esta equipa há três semanas, por 8-1, dominou por completo a partida. Raphael Veiga fez os três primeiros golos e tornou-se no melhor marcador do Verdão na história da Libertadores, com 14 tentos, enquanto Rafael Navarro, que assinou mais um golo e já totaliza sete, consolidou-se como goleador da atual edição da prova. Murilo marcou o último golo da equipa brasileira no encontro.O Palmeiras soma 20 golos em apenas quatro jogos na competição e Abel Ferreira não podia estar mais satisfeito. "Tornámos o jogo fácil. Fomos sérios, competentes e justos vencedores, mas foi o Palmeiras que tornou o jogo fácil. Somos uma equipa muito focada, muito séria e competente", explicou o treinador português.