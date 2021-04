Palmeiras de Abel Ferreira inicia disputa da Supertaça Sul-Americana na Argentina

Três meses e dois títulos depois, Abel Ferreira está de volta à Argentina à procura de mais um troféu. Em janeiro, o Palmeiras venceu por 3-0 o River Plate em Buenos Aires, na 1ª mão da Libertadores, resultado que se revelou fundamental para a passagem à final e consequente conquista da Taça.





Ontem, a comitiva do Verdão chegou à capital argentina, onde na próxima madrugada defronta o Defensa y Justicia, na 1ª mão da final da Recopa, a Supertaça Sul-Americana, sem Danilo Barbosa. O médio, com quem Abel trabalhou em Braga, é o único reforço do Palmeiras até ao momento, mas ainda não se encontra nas melhores condições físicas. O clube continua à procura de mais soluções para o ataque, a prioridade do técnico português, apesar das dificuldades financeiras que têm condicionado alguns negócios, como os de Ademir (América) e Castellanos (New York City).

Depois da 1ª mão da Recopa, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no domingo, na decisão da Supertaça do Brasil, e encontrará um adversário motivado. O Mengão goleou (5-1) o Madureira, na Taça Guanabara, e o médio Diego – autor de um dos golos – deu voz à confiança no campeão brasileiro. "Estamos preparados, física e mentalmente, para essa final com o Palmeiras", sublinhou o ex-FC Porto.