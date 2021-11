Palmeiras de Abel Ferreira perde dérbi com o São Paulo em casa

O Palmeiras sofreu, na segunda-feira, a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. A equipa orientada pelo treinador português Abel Ferreira, perdeu, em casa, no dérbi diante do São Paulo, por 2-0.





Gabriel Sara (25 minutos) e Luciano (61'), apontaram os golos do tricolor paulista no Allianz Parque, um triunfo importante para o São Paulo na luta pela manutenção - é 14º, com 41 pontos, mais 6 pontos (e mais 2 jogos) do que a primeira equipa abaixo da linha de água.Já o Palmeiras, que se apresentou no dérbi com algumas poupanças no onze, mantém o 3º lugar, com 58 pontos, menos 13 do que o líder Atlético Mineiro.

Recorde-se que no dia 27 a formação de Abel Ferreira vai tentar defender o título da Taça Libertadores, quando defrontar o Flamengo (atual 2º classificado do Brasileirão) em Montevideu, no Uruguai. Até lá, o Palmeiras vai ainda realizar dois jogos para o campeonato, contra Fortaleza (sábado) e Atlético Mineiro (terça-feira).