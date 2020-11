Palmeiras de Abel Ferreira tem 15 jogadores com covid e joga hoje para a Taça do Brasil

Não está fácil a situação no Palmeiras. Os casos de covid-19 proliferam no seio da equipa treinada por Abel Ferreira, que tem agora 15 jogadores infetados, além de outros elementos do staff.





A equipa visita hoje o Ceará, na segunda mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil, bastante desfalcada. O facto de o 'Verdão' ter vencido o jogo da primeira mão por 3-0 dá alguma tranquilidade, mas não deixa de preocupar os responsáveis do clube.Entretanto, Abel Ferreira fez um pedido nas redes sociais. "O mundo passa por um momento muito difícil e delicado, o vírus ainda está aí, peço para que redobrem a atenção e cuidem não só de si como do próximo. Um pedido especial também a toda família Palmeiras", escreveu o treinador português.