Palmeiras de Abel Ferreira vence na Taça do Brasil e está com um pé nos 'quartos'

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Fortaleza, por claros 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil e ficou com um pé na fase seguinte.Pior sorte teve o Botafogo de Luís Castro, que perdeu na visita ao Athletico Paranaense, por 3-2.Já o Cruzeiro de Pepa empatou na deslocação ao recinto do Grémio (1-1).A segunda mão dos oitavos de final disputa-se a 31 de maio e 1 de junho.