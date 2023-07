Palmeiras de Abel Ferreira volta a perder e é eliminado da Taça do Brasil

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi, na madrugada desta sexta-feira, eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil pelo São Paulo ao perder na 2.ª mão em casa por 2-1, depois de também ter sido derrotado fora, na 1.ª, por 1-0.O verdão até começou melhor e igualou a eliminatória ainda na 1.ª parte, graças a um golo do lateral uruguaio Piquerez (34'). A história, no entanto, acabou por ser diferente depois do intervalo. Caio Paulista empatou, aos 49', e David sentenciou o resultado final já ao cair do pano, aos 89'.Este, refira-se, foi o 4.º jogo consecutivo sem vencer do Palmeiras.Já o Bahia, de Renato Paiva, também acabou eliminado da competição. Depois de um empate a um golo na 1.ª mão frente ao Grémio, as duas equipas voltaram a registar o mesmo resultado na 2.ª. Nos penáltis, a equipa orientada pelo treinador português perdeu por 4-3.Desta forma, Grémio, Flamengo (que venceu o Ath. Paranaense) e São Paulo já garantiram vaga nas meias finais da Taça do Brasil. Por apurar está ainda a última vaga, que será decidida no duelo entre Corinthians e América Mineiro.