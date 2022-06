Palmeiras de Abel ganha no Paraguai e dá passo de gigante rumo aos 'quartos' da Libertadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras levou a melhor sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, e deu assim um passo de gigante rumo aos 'quartos'.Depois de uma primeira parte pouco produtiva por parte das duas equipas, a formação brasileira, treinada por Abel Ferreira, fez uso do seu estatuto de campeã da prova e marcou três golos, dois por Rony e um por Murilo.O encontro da segunda mão está marcado para a próxima quarta-feira, no Brasil.