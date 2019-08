Palmeiras de Scolari volta a escorregar

O Palmeiras falhou a aproximação ao topo do Brasileirão, ao empatar (2-2) em casa com o Bahia. Foi o quinto jogo seguido sem ganhar de Luiz Felipe Scolari, que viu a equipa por duas vezes na frente (bis de Dudu), vantagem anulada por dois penáltis assinalados pelo VAR e convertidos por Gilberto. Pelo meio, Felipe Melo foi expulso no Palmeiras e o jogo teve 10 minutos de compensação. O Verdão tem agora 29 pontos, mais dois do que o Flamengo.