Palmeiras desativa conta no Twitter para alertar para as crianças desaparecidas no Brasil

Se você ficou angustiado com o meu desaparecimento no Twitter, imagine como se sentem os pais que não conseguem encontrar seus filhos.



Neste Dia das Crianças, estamos juntos com a ONG Mães da Sé. Leia os detalhes da ação e saiba como ajudar ? https://t.co/Ecr9ZAjxxn pic.twitter.com/PaheRs1VN9 — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 12, 2022

A notícia começou a circular ontem à noite quando muitos utilizadores do Twitter descobriram que a conta do Palmeiras já não existia. A explicação surgiu esta quarta-feira. "Se você ficou angustiado com o meu desaparecimento no Twitter, imagine como se sentem os pais que não conseguem encontrar seus filhos. Neste Dia das Crianças, estamos juntos com a ONG Mães da Sé", pode ler-se na publicação.O clube, orientado por Abel Ferreira, divulgou também um comunicado no site. "Segundo dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid) do Conselho Nacional do Ministério Público, há mais de 88 mil pessoas desaparecidas no Brasil – cerca de 30 mil delas são meninos e meninas que estão passando o Dia das Crianças longe de suas famílias", aponta o Palmeiras. Entretanto, a página voltou a ficar ativa, precisamente para partilhar esta campanha.