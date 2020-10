Palmeiras despede Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo foi esta quinta-feira demitido do comando técnico do Palmeiras, após a derrota na receção ao Coritiba (1-3), na 16.ª jornada do Brasileirão.





Ver esta publicação no Instagram Muito obrigado Palmeiras!!! Uma publicação partilhada por Vanderlei Luxemburgo (@luxaoficial) a 14 de Out, 2020 às 8:31 PDT

O treinador de 68 anos ocupava o cargo no clube desde dezembro do ano passado e não resistiu à terceira derrota consecutiva do verdão no campeonato. Termina a época com um registo de 18 vitórias, 15 empates, 5 derrotas, 54 golos marcados e 28 sofridos. Apesar de ter conquistado o estadual de São Paulo, Luxemburgo deixa o Palmeiras no 7.º lugar da Serie A, com 22 pontos, a 9 dos líderes Atlético Mineiro e Internacional"Vanderlei Luxemburgo já não é treinador do Palmeiras. Após a partida desta quarta-feira, a direção do clube reuniu-se e decidiu pela não continuidade do técnico. O Palmeiras agradece a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido na quinta passagem pelo clube, na qual conquistou o Campeonato Paulista de 2020", explica o clube em comunicado.Através de uma publicação na rede social Instagram, o treinador brasileiro agradeceu ao Palmeiras, aos jogadores e dirigentes do clube.