Palmeiras e Abel Ferreira desfalcados do 'herói' Breno no Mundial de clubes

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, não contará no Mundial de clubes com Breno, que marcou no sábado o golo da vitória por 1-0 na final da Taça Libertadores, diante do Santos.

O avançado não integra a lista divulgada hoje pela FIFA com os jogadores presentes no Mundial de clubes, competição que vai decorrer no Qatar e em que o Palmeiras vai defrontar no domingo, nas meias-finais, o vencedor do jogo entre os sul-coreanos do Ulsan e os mexicanos do Tigre.

O jogador, de 24 anos, foi contratado pelo 'verdão' em novembro, ao Juventude, da Série B, e não foi inscrito no Mundial de clubes por ter sido transferido fora do período da janela internacional de transferências da FIFA.

Breno transformou-se no sábado no herói da equipa treinada por Abel Ferreira, ao entrar aos 85 minutos na final disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e apontar o golo da vitória já nos 'descontos', aos 90+9.

Na outra meia-final, o campeão europeu Bayern Munique defronta o vencedor do jogo entre o Al-Duhail, do Qatar, e o Al-Ahly, do Egito.