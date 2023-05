Palmeiras e Bragantino empatam em duelo de treinadores portugueses no Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Bragantino de Pedro Caixinha não foram, na madrugada deste domingo, além de um empate a um golo em mais um duelo de treinadores portugueses no Brasileirão.Os golos da partida só surgiram na segunda parte: Artur inaugurou o marcador para o verdão aos 65 minutos, pouco tempo antes de Juninho Capixaba sentenciar o resultado final, aos 71'.Com este resultado, o Palmeiras assume à condição o 2.º lugar do Brasileirão com 14 pontos, menos dois do que o líder Botafogo. O Bragantino é 13.º, com sete.