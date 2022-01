Palmeiras é o melhor clube do mundo no ranking da IFFHS

Pela primeira vez na história, um clube brasileiro lidera o ranking anual da IFFHS ? https://t.co/363k2aZnKc



Muito prazer, Sociedade Esportiva Palmeiras #AvantiPalestra pic.twitter.com/HmZjdlNV97 — Palmeiras (@Palmeiras) January 20, 2022

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) colocou o Palmeiras na liderança do ranking mundial anual, sendo o primeiro clube brasileiro a consegui-lo e deixando para trás os 'colossos europeus: O Verdão somou 322 pontos e relegou o Atlético Mineiro e o Manchester City para segundo e terceiro lugares da lista, respetivamente. O campeão europeu Chelsea nã foi além do quarto posto.O ranking da IFFHS considerou todas as competições disputadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, pelo que as conquistas da Taça Libertadores e da Taça do Brasil ajudaram ao triunfo.