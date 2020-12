Palmeiras empata com 'secundário' América Mineiro nas 'meias' da Taça do Brasil

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, cedeu na quarta-feira um empate caseiro (1-1) face ao 'secundário' América Mineiro, em encontro da primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil em futebol.

Em São Paulo, os forasteiros, segundos colocados da Serie B brasileira, estiveram mesmo na frente do marcador, graças a um golo de Ademir, aos 20 minutos.

Nos instantes finais da primeira parte, aos 45+4 minutos, o onze do técnico luso logrou restabelecer a igualdade, por intermédio do único estrangeiro do onze, o central paraguaio Gustavo Gómez.

A segunda mão disputa-se na quarta-feira, no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Na outra meia-final, o Grêmio bateu em casa o São Paulo por 1-0, com um tento de Diego Souza, aos 63 minutos, pelo que vai em vantagem para São Paulo.