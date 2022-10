Palmeiras empata mas mantém liderança confortável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras, do português Abel Ferreira, deu na segunda-feira mais um passo rumo ao título, ao empatar a um golo em casa do Atlético Goianiense, em jogo da 31.ª jornada do campeonato brasileiro.

Depois de uma igualdade sem golos na etapa inicial, a equipa comandada por Abel Ferreira adiantou-se no marcador no arranque da segunda parte, aos 49 minutos, através de Murilo Cerqueira, mas o conjunto goianiense respondeu e igualou aos 65', por intermédio de Shaylon.

Com este empate, o Palmeiras viu a sua vantagem na liderança reduzida em dois pontos para o Internacional, que venceu nesta ronda o Goiás por 4-2, mas está cada vez mais perto de assegurar o título, contando 10 pontos de vantagem para a formação de Porto alegre, numa altura em que estão 21 pontos em disputa (sete jornadas).

O Goianiense, por seu turno, ocupa o 18.º lugar, com 29 pontos, menos quatro do que o Ceará, 16.º e primeira equipa acima da linha de descida.