Palmeiras entra na corrida por Hulk

A despedida de Hulk do Shanghai SIPG colocou alguns clubes em alerta e um deles é o Palmeiras. Segundo a imprensa brasileira, o Verdão gostava de 'oferecer' o avançado, de 34 anos, a Abel Ferreira, mas sabe que há muitos interessados, incluindo o FC Porto.





Hulk e o Palmeiras estiveram perto de unir os respetivos destinos no início deste ano, quando o jogador, que é adepto do clube, sondou a direção. O avançado chegou inclusivamente a assistir a um jogo da equipa para o campeonato paulista, mas a transferência não se efetivou.O 'Globo Esporte' avança que além do Palmeiras e do FC Porto, há mais dois clubes brasileiros interessados. Hulk está também na mira de equipas dos Estados Unidos e do Médio Oriente.