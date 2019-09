Palmeiras ‘escondido’ dos adeptos

O Palmeiras tenta reagir da melhor forma ao pesado desaire frente ao Flamengo, por 3-0, na 17.ª jornada do Brasileirão. A formação liderada por Luiz Felipe Scolari foi vergada pela equipa de Jorge Jesus e já tratou de blindar o plantel… por razões de segurança.

Todos os treinos da equipa esta semana foram fechados à comunicação social e nem os horários das sessões de trabalho foram reveladas.

Uma blindagem total e que, de acordo com os responsáveis do clube, se prendem com motivos de segurança, uma vez que os seguidores do 'Verdão' não estão nada satisfeitos com o que a equipa vai fazendo em campo, tendo já mostrado o seu desagrado com palavras duras à porta do centro de treinos.