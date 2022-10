Palmeiras goleia Coritiba e Abel 'atira': «Faltam 8»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Abel Ferreira (@coachabelferreira)

O Palmeiras goleou o Coritiba por 4-0, num jogo da 30.ª ronda do Brasileirão em que Abel Ferreira ficou de fora por estar a cumprir castigo. Mayke (15') e Rony (34') marcaram na 1.ª parte. Na 2.ª a pressão continuou com Gustavo Gómez a fazer o 3-0 aos 51' e Breno Lopes (77'), assistido por Bruno Tabata, a fechar o marcador. Endrick estreou-se na equipa principal aos 16 anos.O Palmeiras aumentou para 12 os pontos de vantagem sobre o Internacional e 15 relativamente ao Fluminense.Depois do jogo, Abel Ferreira para comentar o encontro: "Parabéns, galera!!! Faltam 8! Avanti Palestra!", escreveu o treinador português.