Palmeiras goleia Goianiense mas continua a 10 pontos da liderança no Brasil

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, recebeu e goleou na quarta-feira o Atlético Goianiense por 4-0, na 31.ª jornada do campeonato brasileiro, mantendo-se a 10 pontos do líder Atlético Mineiro.

No Allianz Park, em São Paulo, Raphael Veiga, aos 14 minutos, Rony, aos 32, Gustavo Scarpa, aos 64, de grande penalidade, e Breno Lopes, aos 90, apontaram os tentos do verdão, que somou o sexto triunfo consecutivo na prova.

A formação paulista passou a somar 58 pontos, reforçando o segundo lugar, mas aos mesmos 10 do Atlético Mineiro, que venceu em casa o Corinthians por 3-0, com golos dos trintões Diego Costa, Keno e Hulk.

Os comandados de Cuca estão, assim, cada vez mais perto do cetro, sendo que o bicampeão em título Flamengo está no terceiro lugar, com 54 pontos, mas menos dois jogos disputados - recebe hoje o Bahia, no encontro que fecha a ronda 31.

O Flamengo e o Palmeiras já não dependem apenas de si para chegar ao cetro brasileiro, mas estão na final da Taça Libertadores, que disputam em Montevideu, no Uruguai, em 27 de novembro.