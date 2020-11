Palmeiras mudou planos mas dor de cabeça na Libertadores não aliviou: Abel sem ataque

O Palmeiras vai disputar esta quarta-feira no Equador a 1.ª mão dos oitavos de final da Libertadores, frente ao Delfín, no entanto o plantel às ordens de Abel Ferreira para esta partida está desfalcado, principalmente no ataque, entre lesões e jogadores infetados com covid-19.





Segundo a imprensa brasileira, o clube brasileiro mudou os planos de viagem para o Equador de forma a poder contar com o maior número de jogadores disponíveis, partindo apenas esta terça-feira para a cidade de Manta. Todos os elementos da comitiva do Palmeiras precisa apresentar teste negativo à Covid-19 para entrar no Equador.Willian, Aníbal, Breno Lopes e Raphael Veiga não são opções para o ataque de Abel Ferreira por estarem infetados com o novo coronavírus, enquanto Gabriel Veron ainda é dúvida para a partida: terá de testar hoje negativo para poder seguir viagem.Já Luiz Adriano, Wesley, e Luan Silva estão afastados do jogo da Libertadores por lesão.Gabriel Silva e Rony já estão recuperados da covid-19 e voltaram a treinar no último domingo, após dez dias de isolamento.