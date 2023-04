O Palmeiras não abdica de Abel Ferreira, que é um dos treinadores referenciados pelo Nice no processo de sucessão de Didier Digard, o interino que rendeu Lucien Favre a 9 de janeiro. O contrato do luso é válido até 31 de dezembro de 2024, ou seja, até ao final do mandato de Leila Pereira. Segundo o 'Globoesporte', a presidente do Verdão tenciona recandidatar-se (mandato de três anos) e renovar com o técnico por idêntico período. Não existe, por agora, qualquer negociação em curso.

Verdão é o mais simpático

O Palmeiras é o clube que tem a imagem mais positiva, segundo o inquérito realizado pela Atlas Intel a 1600 pessoas. Quem está no pódio? Palmeiras (66% de aprovação), Fluminense (63) e Athletico Paranaense (62). E quem tem a imagem mais negativa? Flamengo (35), Corinthians (32) e Vasco da Gama (26).