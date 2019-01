Palmeiras paga volta ao Galvez

A história da modesta equipa sub-20 do Galvez, proveniente de Acre, na região norte do Brasil, prova, uma vez mais, que o futebol vai para além das quatro linhas.

Tudo começou quando Oziel Moreira, técnico do clube de Rio Branco, assumiu que o grupo não tinha como voltar para casa, depois de ter sido eliminado pelo Palmeiras da Copinha, torneio de sub-20 que se disputa em São Paulo . "Viemos na raça, sem o apoio de ninguém. Não temos passagens para voltar", afirmou à SporTV. O Galvez contava ser eliminado ainda na primeira fase da competição e, por isso, comprou passagens para depois do último jogo do grupo. Ao saber que tinha alcançado a qualificação para a próxima fase, tentou reagendar o regresso a casa, porém, não conseguiu e só reouve 30% do valor dos bilhetes.

É então que o Palmeiras entra em ação e faz o impensável. Após ouvir as declarações do treinador, o clube decide, num jantar organizado entre as duas equipas, doar chuteiras, bolas e comprar as passagens ao seu adversário. "Graças ao Palmeiras e a todos os que partilharam a nossa situação, estamos a poucos dias de voltar a Acre! Gratidão a todos!", pode ler-se na conta oficial do Galvez no Instagram.

A solidariedade do Palmeiras, que ainda abriu as portas do seu estádio para os miúdos do Galvez, deixou várias pessoas comovidas. É caso para se dizer que ‘depois da tempestade vem a bonança’. Que o diga o Galvez!