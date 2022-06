Palmeiras perde com São Paulo e está em desvantagem nos 'oitavos' da Taça do Brasil

O Palmeiras foi, na madrugada desta sexta-feira, derrotado pelo São Paulo (0-1) na 1.ª mão dos 'oitavos' da Taça do Brasil.Num jogo em que Abel Ferreira, treinador do verdão, esteve ausente do banco de suplentes por ainda não ter cumprido o sétimo dia de isolamento, uma vez que testou positivo à Covid-19 a 18 de junho , foi o golo solitário do médio Patrick que fez a diferença, à passagem dos 31 minutos.Com este resultado, o Palmeiras termina uma série de 19 jogos consecutivos sem perder - que trazia desde o dia 9 de abril -, e parte em desvantagem para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Taça do Brasil, que se joga no dia 14 de julho, necessitando de vencer por dois golos para avançar para os 'quartos' no tempo regulamentar. Um triunfo por um tento de diferença leva a eliminatória para penáltis.Palmeiras e São Paulo, recorde-se, defrontaram-se recentemente para o Brasileirão, com a turma de Abel Ferreira a sair vencedora (2-1) graças a uma reviravolta nos minutos finais.