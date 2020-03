Palmeiras recorda história mundial em emocionante carta aberta aos italianos

O emblema brasileiro Palmeiras publicou, esta sexta-feira, uma mensagem à população italiana, que tem vindo a ser ‘massacrada’ pelo novo coronavírus (COVID-19).





Em carta aberta, partilhada através das redes sociais do clube, o Palmeiras recorda um pouco da história mundial e como a humanidade "com suor, labor, fé e resiliência" conseguiu sempre dar "superar os momentos mais obscuros" da história."Passaram-se os anos, construímos glórias sociais e desportivas como vocês também assim fizeram, quando uma Segunda Guerra Mundial mergulhou-nos novamente em caos, medo e destruições. Tivemos forças, uma vez mais, para superar os momentos obscuros, reinventarmo-nos e seguir em frente. Aliás, esse parece ser o nosso destino: ressurgir sempre e mais fortes", pode ler-se.Mais tarde, a mesma mensagem foi partilhada pela página oficial da Juventus, de Cristiano Ronaldo, com uma linha de agradecimento. "Obrigado pela mensagem gentil, Palmeiras. Desejamos o melhor para todos os brasileiros também. Fiquem em casa."Relembre-se que o novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.