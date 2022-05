Palmeiras segue na Taça

Depois de ter ganho na 1ª mão por 2-1, o Palmeiras, de Abel Ferreira, apurou-se ontem para os ‘oitavos’ da Taça do Brasil ao vencer novamente (2-1) na visita ao Juazeirense. Sem grandes poupanças, o Verdão chegou à vantagem por Danilo, aos 42’. No entanto, Nildo Petrolina – o avançado de 36 anos anunciou em outubro o adeus aos relvados quando jogava no Leixões, retomando a carreira em fevereiro – fez a igualdade aos 50’. Mas Raphael Veiga, de penálti, deu o triunfo ao Palmeiras aos 82’.

Danilo chamado por Tite

Um dos destaques da equipa de Abel esta época, o médio Danilo, de 21 anos, é a grande novidade nos eleitos de Tite para os jogos que a seleção brasileira vai realizar com a Coreia do Sul e o Japão, a 2 e 6 de junho, respetivamente. Para o dia 11 do próximo mês estava ainda previsto um particular com a Argentina, mas a CBF revelou ontem que a partida foi cancelada. Em seu lugar, deverá ser agendado um outro encontro de preparação com vista ao Mundial do Qatar.