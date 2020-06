Palmeiras: Vanderlei Luxemburgo foi atacado por 'robots'

Era suposto ser uma tranquila 'live' de instagram entre Vanderlei Luxemburgo, uma médica e os respetivos familiares, todos eles adeptos do Palmeiras. Contudo, esta ação nas redes sociais acabou por ficar ligada ao jogador chileno Valdívia.

Quando o treinador começou a conversa, percebeu-se imediatamente que algo não estava normal. Na caixa de comentários, surgiram muitos comentários a pedir a contratação de Valdívia, atalmente ao serviço do Monarcas do México, e o treinador revelou saber do que se tratava.

Valdívia Valdívia

"Existe um processo em que se contrata uma empresa e ela dispara vários perfis no Instagram. Então surgem vários comentários a lançar sempre a mesma frase. São empresários de jogadores que contratam estes serviços e, neste caso, colocaram esses pedidos no meu Instagram. Surge o nome Valdívia mais de 500 vezes. Sei como funciona. Direcionam um turbilhão de 50 mil pessoas repetidamente, com aqueles robots. Não tenho dúvida de que é um robot a enviar 500 vezes o nome do Valdivia", revelou.

O chileno, de 36 anos, esteve no Palmeiras entre 2010 e 2015, ganhando o carinho dos adeptos do clube. Agora voltou a falar-se da possibilidade de regressar e os 'robots' entraram em campo.

"Olha aí, o robot não para de mandar mensagem do Valdívia. Eles pensam que não sei como funciona isso. Se tiver interesse no Valdívia, vamos discutir internamente", rematou Luxemburgo.