Palmeiras vence antes de Abel Ferreira assumir o comando

No último jogo antes de Abel Ferreira assumir o comando técnico, o Palmeiras recebeu e venceu o Atlético Mineiro por 3-0 em duelo da 19.ª jornada do Brasileirão.





«Chego com muita motivação de fazer história»: Abel Ferreira já está no Brasil «Chego com muita motivação de fazer história»: Abel Ferreira já está no Brasil

A carregar o vídeo ...

Raphael Veiga (19'), Roni (70') e Wesley (77') marcaram os golos da formação de São Paulo, que somou o quarto triunfo consecutivo - segundo no campeonato - após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, a 14 de outubro.Neste período, o Palmeiras realizou cinco jogos sob o comando do interino Andrey Lopes e só perdeu o primeiro, frente ao Fortaleza. Seguiu-se uma goleada na receção aos argentinos do Tigre na Libertadores e triunfos fora de portas contra Atlético Goianiense (Serie A) e RB Bragantino (Taça).A série de 4 vitórias consecutivas foi consumada esta noite e Abel Ferreira irá pegar na equipa no 7.º lugar, com 28 pontos, menos 7 do que os líderes Internacional e Flamengo. O adversário desta noite está no 3.º lugar, com os mesmos 32 pontos do Fluminense (4.º).