Palmeiras vence clássico na casa do Santos e salta para a liderança do Brasileirão à condição

Um golo apenas decidiu aquele que é conhecido como o Clássico da Saudade. Gustavo Gómez fez o único tento do jogo, aos 80 minutos, garantiu a vitória ao Palmeiras, na casa do Santos, a Vila Belmiro.O técnico Abel Ferreira ainda viu Raphael Veiga chutar à barra, na sequência de um castigo máximo, minutos antes do central paraguaio decidir o jogo.Assim, o Verdão salta para a liderança com 15 pontos em oito jornadas, mais um do que o Corinthians de Vítor Pereira que ainda hoje, em casa, ante o Américo Mineiro.Já o Botafogo, de Luís Castro, perdeu na visita ao Coritiba (1-0). Igor Paixão fez o único golo do jogo. A equipa do técnico português mantém os 12 pontos, agora em oito rondas disputadas.