Palmeiras vence e Jorge Jesus tenta terminar jejum de 45 anos

O Flamengo visita este domingo o Athletico Paranaense naquele que constitui o estádio em que Jorge Jesus se estreou no Brasil e onde o Mengão não vence há 45 anos a contar para o Brasileirão, competição que lidera confortavelmente (8 pontos de vantagem sobre o Santos, que joga hoje, e cinco sobre o Palmeiras, que venceu o Botafogo por 1-0).Pela frente o Fla tem uma equipa que já lhe deu um dissabor no consulado de JJ, afastando-o nos quartos-de-final da Taça do Brasil. Deseja, claro está, ser novamente um carrasco para o Mengão. "Gosto de enfrentar equipas que têm uma proposta de jogo ofensiva. O Flamengo não muda a sua postura qualquer que seja a partida, mas nós também não mudamos a nossa postura", sublinha o treinador do Athletico Paranaense.Tiago Nunes tem um objetivo em mente: "Ainda não vencemos o Fla este ano e queremos fazê-lo agora. Podemos estar mais relaxados por já termos alcançado o apuramento para a Taça Libertadores, mas isso pouco importa."No duelo de hoje, respeitante à 25ª jornada do Brasileirão, Jorge Jesus não pode contar com Gabriel Barbosa nem Rodrigo Caio, que estão ao serviço da seleção do Brasil.O Palmeiras bateu o Botafogo por 1-0, sábado no Pacaembu, em jogo da 25.ª jornada do Brasileirão e voltou a vencer depois de dois empates e uma derrota. O único golo da partida foi marcado por Thiago Santos. Bolsonaro esteve na bancada a assistir ao jogo e foi insultado por um adepto do Palmeiras.