Palmeiras vence no Brasileirão após conquista da Taça Libertadores

O Palmeiras, equipa do treinador português Abel Ferreira, venceu na terça-feira por 3-1 no estádio do Cuiabá, no primeiro jogo no campeonato brasileiro após a revalidação do título na Taça Libertadores, da 36.ª jornada da prova.

Os golos de Gabriel Silva, aos quatro minutos, e Giovani Henrique, aos 30, deram aos visitantes uma vantagem razoável, mas Alan Empereur reduziu para o Cuiabá pouco depois, aos 37, e o Palmeiras, com uma equipa secundária e sob a orientação do adjunto João Martins, apenas descansou com o tento marcado aos 90+1 por Gabriel Veron, que acabou por ser expulso.

O triunfo permitiu ao Palmeiras, que no sábado conquistou pela segunda vez consecutiva a Taça Libertadores sob o comando de Abel Ferreira, ao vencer o Flamengo por 2-1, após prolongamento, consolidar o terceiro lugar no 'Brasileirão', liderado de forma destacada pelo Atlético Mineiro.